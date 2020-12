Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mladík obviněn ze série vloupání do sklepů

ÚSTÍ NAD LABEM - U tohoto zloděje platilo pravidlo, že "s jídlem rostla chuť".

Ústeckým policistům se podařilo objasnit sérii vloupání do sklepních prostor a sklepních kójí v různých lokalitách města Ústí nad Labem. Dvacetiletý mladík se v průběhu měsíce a půl převážně v nočních hodinách vydával na své „loupežné výpravy“. Ze sklepních prostor bral vše, co lze snadno zpeněžit. Jednalo se například o různé elektrické nářadí, kola, brusle a další věci, co si běžně lidé do sklepních kójí ukládají. Tímto jednáním způsobil celkovou škodu kolem 81 tisíc korun. Pachatel v současné době čelí obvinění z trestného činu Krádeže a Porušování domovní svobody. Policejní komisař podal návrh na vzetí do vazby.

Vzhledem k tomu, že pachatel čin spáchal v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 8 let.

Ústí nad Labem 15. prosince 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

