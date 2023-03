Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mladík obviněn za vážnou dopravní nehodu

ÚSTÍ NAD LABEM - Čím dál tím více řidičů usedá za volant pod vlivem alkoholu.



Policejní komisař sdělil obvinění 22letému muži z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky a Těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Obviněný v září loňského roku jako řidič osobního vozidla VW Golf Variant v obci Leština vjel do protisměru, kde následně narazil do opěrné zdi. Při nehodě došlo k vážnému zranění spolujezdce sedícího na zadním sedadle za řidičem, spolujezdkyně sedící vedle řidiče a dále spolujezdce na zadním sedadle. Dvaadvacetiletý řidič utrpěl drobné oděrky a zhmoždění. Policisté na místě dopravní nedhoy u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní s výsledkem 1,95 promile. Obviněnému v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Ústí nad Labem 27. března 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem