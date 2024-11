Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Mladík je stíhaný vazebně

RYCHNOVSKO – Ve zkušební době se neosvědčil.

Policisté z Kostelce nad Orlicí v pátek 8. listopadu v odpoledních hodinách vyrazili do Vamberku na oznámení o záchytu zloděje v místní prodejně potravin. Podezřelého muže si na kamerových záznamech všimla ostraha prodejny, ve které „nákup“ místo do košíku ukrýval do kapes oblečení a do batohu. U pokladen k muži přistoupil pracovník ochranky, který podezřelého mladíka zastavil. Ten mu tvrdil, že nic neodcizil. Po příjezdu policistů na místo však otočil, přiznal se a zboží z kapes za 241 korun vyndal. Mladík nebyl a není pro policisty ani pro pracovníka ostrahy prodejny neznámou tváří.

Třiadvacetiletého muže policisté z prodejny eskortovali přímo rychnovským kriminalistům, kteří ho po provedení úkonů trestního řízení muže umístili do policejní cely. Zadržený mladík se majetkové trestné činnosti dopouštěl opakovaně a kriminalisté ho již delší dobu měli v hledáčku. Od května letošního roku do současnosti policisté zadokumentovali nejméně dvě desítky skutků, které má na svědomí. Letos v květnu se dopustil vloupání do benzinové čerpací stanice, dále několika krádeží jízdních kol, potravin a dalšího zboží. K podmíněnému trestu odnětí svobody byl naposledy pravomocně odsouzen v září letošního roku, a přesto dál pokračoval v páchání majetkové trestné činnosti.

V pátek 8. listopadu kriminalisté muži sdělili obvinění ze spáchání trestného činu krádeže a podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby. Soudce návrhu vyhověl a obviněného 23letého muže poslal v neděli 10. listopadu do vazby.

V případě pravomocného odsouzení obviněnému hrozí pobyt za mřížemi až na 3 léta.

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí

