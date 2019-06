Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Mladík havaroval v potoce

POTÍN – Údajně se vyhýbal lesní zvěři, nezvládl řízení a vyvrátil zábradlí silničního mostu.

Tachovští dopravní policisté přijali včerejšího dne krátce před půlnocí oznámení o nehodě, která se stala na silnici II. třídy číslo 201 u obce Potín. Ve směru od Konstantinových Lázní na Potín jel s osobním vozidlem značky Peugeot 206 18letý mladík. Ten se měl dle svého tvrzení vyhýbat lesní zvěři, přitom však strhl řízení doleva, následně doprava, kde narazil do zábradlí silničního mostu, to vyvrátil a s vozidlem havaroval několik metrů pod úrovní komunikace v potoce, kde vozidlo zůstalo ležet na střeše. Mladík při nehodě utrpěl zranění, a tak byl převezen záchrannou službou na vyšetření do nemocnice. Policisté s ním provedli ještě před tím dechovou zkoušku, která byla negativní. Vzniklou škodu policisté odhadli na 60 000 korun. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

3. 6. 2019

