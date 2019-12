Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Mladík čelí dvojnásobnému pokusu vraždy

KARLOVARSKÝ KRAJ – Chladnokrevně napadl sečnou zbraní dvě osoby.

Násilný trestný čin, který byl spáchán velmi surovým způsobem, vyšetřují krajští kriminalisté Karlovarského kraje. Toho se měl dopustit teprve 20letý mladík z Aše v pátek dopoledne dne 20. prosince 2019.

Nejprve si měl pod falešnou identitou objednat znehodnocenou historickou střelnou zbraň z 19. století, kterou mu měl na udanou adresu doručit poštovní doručovatel do vlastních rukou na dobírku v částce několik desítek tisíc korun. Adresu v osudný den změnil a pošťáka nasměroval k předání zásilky na odlehlý konec jedné ulice v Aši. Zde po něm měl požadovat vydání zásilky pro svého údajného kamaráda. Než mu jí však poštovní doručovatel stačil předat, napadl jej úderem sečného nástroje do horní části těla s úmyslem ho usmrtit. V útoku chtěl nejspíš pokračovat, ale napadenému muži se podařilo z místa utéci pro pomoc, čímž si nejspíš zachránil svůj život. Agresivní mladík však sečnou zbraní útočil dál a bezcitným jednáním napadl i jeho spolujezdkyni do horní části těla, opět s úmyslem jí usmrtit. Poté si měl vzít zásilku, pro kterou si přišel a z místa utéct pryč.

Oběma velmi těžce zraněným osobám poskytla první pomoc žena z přilehlého domu, která na místo přivolala záchrannou službu a policii. Několik policejních hlídek se ihned sjelo na místo činu a následně začalo rozsáhlé pátrání po hledaném muži, kterého se účastnilo několik desítek policistů společně s policejními psovody. Krátce před druhou hodinou ranní dne 21. 12. 2019 se velmi dobře odvedenou prací podařilo policistům hledaného muže vypátrat a zadržet přímo v Aši. Poté byl převezen do policejní cely. Napadený muž i žena utrpěli velmi závažná zranění, se kterými byli převezeni do Fakultní nemocnice v Plzni.

Během sobotního dne prováděli kriminalisté rozsáhlé úkony trestního řízení. Vyšetřovatel 20letého muže z Aše obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu spáchaného s rozmyslem na dvou osobách v úmyslu získat pro sebe majetkový prospěch. V případě prokázání viny mu tak hrozí až 20letý trest odnětí svobody nebo trest výjimečný.

V průběhu neděle dne 22. 12. 2019 bude podán vyšetřovatelem státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. V páchání násilné trestné činnosti není žádným nováčkem, již v roce 2017 se dopustil dvojnásobného loupežného přepadení benzinových čerpacích stanic v Aši (více k případu zde).

por. Bc. Zuzana Týřová

22. 12. 2019

