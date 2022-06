Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Mladík byl obviněn ze dvou trestných činů

JIHLAVSKO: Na sociální síti dívka nenalezla přítele, ale útočníka

Jihlavští kriminalisté vyšetřují závažný případ, který se týká oblasti využívání sociálních sítí velmi mladými lidmi ke komunikaci s osobami, jejichž skutečnou totožnost neznají, ani si ji nemohou osobně ověřit. Nezletilá dívka uvízla v síti klamu, sexuálně motivovaného nátlaku a výhrůžek mladistvého predátora. Z velmi náročné situace se jí nakonec podařilo dostat díky lidem, kteří jí jsou nablízku ve skutečném životě. Útočníka kriminalisté vypátrali a nyní čelí obvinění ze spáchání dvou trestných činů.

Na konci loňského roku přijali jihlavští policisté oznámení od rodiny nezletilé dívky, která se v předchozích měsících stala cílem pachatele. Útočník dívku vmanipuloval do situace, která pro ni byla velmi stresující, vyčerpávající a vzhledem k jejímu nízkému věku těžko řešitelná. Když už si nevěděla sama rady, obrátila se na blízké osoby ve svém okolí, informace byla předána také policii a nezletilé dívce se dostalo pomoci.

Kriminalisté zahájili prověřování a pátrali po útočníkovi. Zjistili, že pachatel vystupoval na sociální síti při komunikaci se svojí obětí hned pod třemi různými identitami, v první vystupoval jako mladík, který má o ni zájem, v druhé se vydával za kamarádku mladíka a v třetí identitě byl přítelem této kamarádky. Kriminalisté prováděli šetření, shromáždili informace a materiály, které vyhodnocovali, a zjistili totožnost podezřelého. Jedná se o, v současné době, osmnáctiletého mladíka z Jihočeského kraje, který byl v době spáchání činu ještě mladistvý.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař jeho trestní stíhání. „Mladík byl obviněn ze spáchání provinění ohrožování výchovy dítěte a provinění nebezpečného vyhrožování,“ řekl npor. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Obviněný mladík vloni v létě kontaktoval náhodně nezletilou dívku prostřednictvím sociální sítě a postupně s ní navázal bližší vztah. Následně ji ale kontaktoval ještě jako dívka, kdy se vydával za svoji kamarádku, a dále s ní začal komunikovat jako přítel této dívky. V poslední identitě se prezentoval jako násilník schopný ublížit. S dívkou komunikoval pod všemi třemi identitami, pomocí nichž se snažil s dívkou manipulovat, navádět ji a nutit k jednání, které chtěl on, zjišťovat její reakce na různé věci a celou situaci kontrolovat. Mladík je obviněn z toho, že nezletilé dívce posílal zprávy se sexuální tématikou, naváděl a nutil ji k něčemu, co sama nechtěla, vyvíjel a stupňoval na ni nátlak a vyhrožoval jí. Snažil se po dívce získat citlivé informace a fotografie, čemuž se bránila. Využil k tomu zejména svoji třetí identitu násilníka, svoje požadavky podporoval výhružkami v podstatě sám sobě. Dívce totiž tvrdil, že když mu nevyhoví, ublíží jejímu příteli, což byl vlastně on sám. Nezletilá dívka vnímala výhružky reálně a měla strach nejen o něho, ale také sama o sebe a své blízké. Vše skončilo na konci roku, když se svěřila lidem, které zná, ti jí pomohli situaci vyřešit a poskytli jí oporu.

Případ kriminalisté dále vyšetřují.

V souvislosti s tímto případem policisté opět apelují zejména na rodiče, aby věnovali svým dospívajícím dětem dostatečnou pozornost. Mluvili s nimi o jejich aktivitách na sociálních sítích, dostatečně s nimi probírali nebezpečí v on-line prostředí a v neposlední řadě vnímali neodůvodněné změny chování svých dětí, které mohou naznačovat problémy, se kterými může být pro děti velmi obtížné přijít a svěřit se.

Zároveň tento případ dokládá, že virtuální prostředí není pro predátory tak anonymní, jak by se mohlo zdát, případní útočníci končí v rukou policie a čeká je za jejich protiprávní jednání trest.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

6. června 2022

