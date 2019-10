Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Mladík byl napaden před klubem

KLADENSKO - Na noc z pátku 4. října 2019 na sobotu 5. října 2019 nebude rád vzpomínat jedenadvacetiletý mladý muž z Kladenska.

Ten se přijel do Kladna pravděpodobně pobavit do některého z místních barů. To se mu však stalo osudným.

Jen několik minut po půlnoci byla prvosledová hlídka vyslána operačním důstojníkem na náměstí Starosty Pavla. Zde se nacházel výše zmiňovaný mladík, který byl krátce před tím fyzicky napaden.

Atakovat ho měli dva jemu neznámí útočníci v Kladně v ulici Ivana Olbrachta před místním klubem, přičemž jeden z nich dokonce vytáhl na poškozeného muže nůž. Podle oznamovatele se oba výtečníci měli stále nacházet v ulici Ivana Olbrachta.

Hlídka se proto ihned vydala tímto směrem, kde v hloučku osob, které stály před barem, poznal napadený oba útočníky.

U jednoho z nich našli policisté zavřený kapesní nůž. Navíc oba muži u sebe měli plastová pouzdra se sušenou rostlinou, o které sdělili, že se jedná o marihuanu.

Policisté oddělení hlídkové služby společně s kolegy z Obvodního oddělení Kladno – město převezli podezřelé muže na policejní oddělení k podání vysvětlení.

V současné době oba bratři ve věku třicet a osmadvacet let čelí podezření z přečinu výtržnictví, za což jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

10. října 2019

