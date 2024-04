Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mladická nerozvážnost se mu vymstila

CHOMUTOVSKO - Auto si „půjčil“ na „tajňačku“, ke své smůle havaroval.

Nerozvážnost se vymstila mladému muži z Chomutovska, který se rozhodl vyzkoušet řízení vozidla. Problém je, že dotyčný nemá ještě řidičský průkaz a vozidlo navíc řídil bez vědomí jeho majitelky. Klíče od auta se totiž zmocnil doma v době, kdy jeho matka a současně majitelka vozu v hodnotě několika set tisíc korun nebyla přítomna a nic tedy netušila. S autem vyrazil do ulic a dokonce vzal i svého kamaráda. Toto machrování se však vůbec nevyplatilo. Možná by se na nic nepřišlo, kdyby dotyčný s autem nehavaroval. Přecenil totiž své schopnosti a řízení nezvládl. Při průjezdu zatáčkou narazil do svodidel, které poškodil v délce několika desítek metrů a poté sjel na travnatý pás, kde se vozidlo odrazilo až za silniční příkop. Posádka naštěstí neutrpěla vážnější zranění, řidič však ponese následky nejen za způsobení dopravní nehody, ale i kvůli tomu, že si auto „vypůjčil“ bez vědomí a souhlasu jeho majitelky. Komisař ho již obvinil ze spáchání provinění neoprávněného užívání cizí věci.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 4. dubna 2024

