Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Mladíci kradli v Aši

CHEBSKO – Policisté je zadrželi. Jeden skončil ve vazbě.

Dvojice mladíků ve věku 18 a 21 let měla v nočních hodinách ze středy na čtvrtek 10. prosince 2020 poničit vstupní dveře a vniknout do prodejny v Aši. Následně se měli dostat do kanceláře, kde odcizili dvě pokladny. V prodejně měli odcizit několik lahví alkoholu, několik balení vánočního cukroví či finanční hotovost a poté z místa utéct.



Jenže to nebylo z jejich strany vše, protože o zhruba půl kilometru dále se pokusili vniknout do jednoho z místních kadeřnictví. To se jim ovšem nakonec nepodařilo. Měli poničit vstupní dveře a nakonec z místa odejít.



Tímto svým jednáním měla dvojice způsobit celkovou škodu přibližně 15 tisíc korun.



Policisté se případem začali okamžitě zabývat a následující den oba mladíky zadrželi. Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání a dvojici mužů obvinili ze spáchání zločinu krádeže.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného jednadvacetiletého muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž, který byl již v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen, vzat do vazby.



Dvojici mladíků nyní v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustili za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

nprap. Jakub Kopřiva

14. 12. 2020

vytisknout e-mailem