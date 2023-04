Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mladí cyklisté to znovu rozjeli na hřišti

CHOMUTOVSKO - Dvanáct škol se zapojilo do Dopravní soutěže mladých cyklistů, policisté byli v roli rozhodčích.

Také letos v dubnu zavítali do areálu Dětského dopravního hřiště v Kadani žáci základních škol, aby se zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Do soutěže, vyhlášené Ministerstvem dopravy – BESIP s dalšími spoluvyhlašovateli včetně Policie ČR, se přihlásilo celkem 12 základních škol z okresu Chomutov.



Akce, která se konala minulý čtvrtek (20. dubna) se zúčastnilo 90 dětí doprovázených pedagogickými pracovníky z dané školy. Již tradičně se soutěžilo ve dvou věkových kategoriích, a to 10 – 12 let (kategorie I) a 12 – 16 let (kategorie II). Každé družstvo bylo smíšené a složené ze dvou žáků a dvou žákyň. V okresním kole se soutěž skládá ze čtyř disciplín zahrnujících teoretickou část (pravidla provozu na pozemních komunikacích – test) a praktickou část, v rámci které soutěžící absolvují pětiminutovou jízdu po dětském dopravním hřišti, jízdu zručnosti a ověření dovedností při poskytování první pomoci.



Přestože nám počasí nepřálo tak, jako v loňském roce, věříme, že si mladí cyklisté i tentokrát soutěž užili. Každopádně si každý z nich zaslouží pochvalu i uznání za plnění jednotlivých disciplín a předvedené výkony.



Nejlepší družstva v obou kategoriích budou reprezentovat okres na krajském kole, které se uskuteční v termínu 17. – 18. května 2023 v Kadani. Držíme palce!



por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 27. dubna 2023

