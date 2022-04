Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mladí cyklisté soutěžili na dopravním hřišti

CHOMUTOVSKO - Okresního kola se zúčastnilo téměř devadesát žáků z Chomutovska.

Bezmála 90 mladých cyklistů si v doprovodu pedagogů přijelo zasoutěžit na Dětské dopravní hřiště v Kadani. Ve čtvrtek se tam uskutečnilo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů vyhlášené tradičně Ministerstvem dopravy – BESIP s dalšími spoluvyhlašovateli včetně Policie ČR.

Do okresního kola soutěže se tentokrát zapojilo celkem 11 škol z chomutovského okresu, jejichž žáci soutěžili ve družstvech ve dvou věkových kategoriích. V první kategorii byla družstva složena ze dvou chlapců a dvou dívek ve věku 10 až 12 let, ve druhé kategorii měla družstva stejný počet chlapců a dívek, avšak ve věku od 12 do 16 let.

Všichni soutěžící absolvovali čtyři disciplíny, jejichž součástí byl i test z dopravních předpisů a poskytování první pomoci. Mladí cyklisté si však za pěkného počasí užili zejména jízdu zručnosti a jízdu po dětském dopravním hřišti podle předpisů. I když na některých soutěžících byla znát trocha nervozity, což se na jejich jízdách projevilo chybami, řada žáků jezdila „předpisově“.

Vítězná družstva z obou kategorií postoupila do krajského kola soutěže v Ústí nad Labem, kde jim samozřejmě budeme držet palce.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 29. dubna 2022

vytisknout e-mailem