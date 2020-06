Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Mladí cyklisté skončili v nemocnici

JIČÍNSKO - Dopravní policisté řešili dvě obdobné nehody s mladými protagonisty.

Pěkné počasí láká v těchto dnech cyklisty všech věkových kategorií na silnice. Možné nebezpečí se ovšem nevyplatí podcenit. Dvě nehody na silnicích v okrese Jičín o uplynulém víkendu jsou tomu jasným důkazem.

DN cyklistů v okrese Jičín V pátek 12. června krátce před patnáctou hodinou se o tom mohl přesvědčit čtyřletý hoch jedoucí na svém dětském jízdním kole. V doprovodu své sedmadvacetileté matky jel ve směru od obce Slatiny na Butoves. V jednom z nestřeženém okamžiku měl přejet do protisměru, kde narazil do levé přední části projíždějícího osobního automobilu Opel Astra. Jeho dvaačtyřicetiletá řidička již samotnému střetu nedokázala zabránit. Letecká záchranná služba zraněného chlapce posléze transportovala do nemocnice. Celková škoda je předběžně odhadnuta na částku 20 tisíc korun.

DN cyklistů v okrese Jičín Druhý případ se odehrál v sobotu 13. června krátce po patnácté hodině v Hořicích. Sedmnáctiletý cyklista jel po místní silnici v ulici Gothardská. V prudkém klesání do ulice Žižkova při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost své jízdy svým schopnostem a vlastnostem jízdního kola. Poté co začal intenzivně brzdit, došlo ke smyku zadního kola a vyjetí vlevo mimo silnici. Zde přejel travnatý pás s chodníkem a narazil do cihlové podezdívky s oplocením. V důsledku toho utrpěl zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice. Celková škoda je vyčíslena na hodnotu jeden tisíc korun. Varovná v tomto případě je skutečnost, že cyklista nepoužil ochrannou přilbu.

V ani jednom případě nebyl nikdo z účastníků nehod pod vlivem alkoholu.

Policisté upozorňují i s ohledem letní sezóny:

Každý, kdo usedne na kolo, by si měl uvědomit, že cyklistická přilba nerozlučně patří k jízdě na kole. Zákon č. 361/2000 Sb. stanovuje, že cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. V případě, že s cyklistickou helmou dojde k nehodě a tím k jejímu poškození, je potřeba nahradit ji novou.

Správný cyklista by si měl před jízdou zkontrolovat jízdní kolo, aby bylo v pořádku. To znamená, aby mělo nafouknuté duše, funkční brzdy, vše tak, aby neohrozil sebe ani ostatní účastníky silničního provozu. Cyklisté, mimo svou zákonnou povinnost mít za snížené viditelnosti rozsvícený světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadním světlem červené barvy, musí svoji bezpečnost navíc zvýšit doplněním reflexních prvků umístěných na oděvu nebo obuvi. Pokud chce cyklista využít přechodu pro chodce, musí z kola sestoupit a vést ho nebo použít speciální přejezd pro cyklisty.

Velkou rizikovou skupinou jsou děti - cyklisté. Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci nebo účelové komunikaci jen pod dohledem osoby starší 15 let. Rodiče nebo osoby, které přebírají odpovědnost za nezletilé děti by se měli:

vyhýbat frekventovaným silnicím

přizpůsobit délku jízdy věku a schopnostem dítěte

držet se převážně zpevněných komunikací

dodržovat pravidelné přestávky a pitný režim

vědět, že jízdou pod vlivem alkoholu ohrožujete nejen sebe, ale i své dítě

A několik shrnutých rad na závěr:

dbejte na stav kola a jeho výbavu

snažte se vidět a být viděni

vyhněte se alkoholu a omamným látkám

vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete

buďte ohleduplní a předvídaví – v silničním provozu se mohou pohybovat i osoby se zdravotním handicapem

komunikujte s okolím – v případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží

jezděte při pravém okraji vozovky

dávejte pozor na mrtvé úhly – především řidič rozměrnějšího vozidla, které začíná odbočovat nebo třeba vyjíždět ze zastávky, kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku prakticky nemá šanci cyklistu vedle svého vozidla vidět

kolizi se zraněním nahlaste

nprap. Aleš Brendl

15. června 2020; 14:15

