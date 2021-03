Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Mládež se bavila tím, že útočila na lidi neznámou tekutinou

SEMILSKO - V této souvislosti jsme dosud přijali tři oznámení.

V úterý dne 9. března vydal internetový portál iDnes.cz zprávu s titulkem "Lidem bez roušky stříkají mladíci sprej do obličeje". Na něj zareagovala 41letá žena z Turnova, kterou autor v článku zmiňoval, a navštívila téhož dne kolem 17. hodiny obvodní oddělení policie v Turnově, aby k události učinila výpověď.

Oznamovatelka v pondělí 8. března kolem 19.30 procházela od prodejny Bila v Turnově k ulici Nádražní, když u ní zastavilo osobní vozidlo tovární značky Subaru vínové barvy, ze kterého se ozíval smích a hlasitá hudba. Vzápětí na ni někdo z tohoto vozidla přes stažené okénko začal stříkat neznámou štiplavou látku, která ji zasáhla mimo jiné i do obličeje. Žádné zranění jí ale naštěstí nevzniklo. Útočníci svůj čin nijak nekomentovali a po krátké chvilce z místa odjeli. Žena, na kterou mládež zaútočila, měla na obličeji nasazený respirátor, a proto z tohoto incidentu nelze dovodit závěr, že by se jí tím někdo mstil za to, že si nechrání dýchací cesty.

Ukázalo se ještě , že v pondělí posádka vozidla Subaru zaútočila také v Turnově v ulici Za Sokolovnou mezi třetí a čtvrtou hodinou odpoledne na paní Petru, která nám svůj zážitek popsala v emailu. Kromě ní neznámá látka zasáhla i její dvě děti, ale vše naštěstí dopadlo jen na jejich oblečení a neohrozilo to nikoho z rodiny na zdraví. Podle její výpovědi ve stejnou dobu na stejném místě postříkali útočníci další tři lidi, ty se ale dosud na policii neobrátili. I tyto oběti měly na obličeji upevněný respirátor, takže ani v těchto případech nic nepodporuje spekulaci autora citovaného novinového článku o tom, že jde o trestání lidí za porušení protiepidemických opatření. Oznamovatelka Petra v emailu útoky znuděných teenegerů na už tak dost vystresované lidi ostře odsuzuje a doporučuje jim, aby svůj čas a energii věnovali třeba nějaké dobrovolnické aktivitě.

Zasažen neznámou tekutinou byl rovněž v pondělí krátce před 20. hodinou 43letý muž, který si na parkovišti před zdravotnickou záchrannou službou v Turnově u svého vozidla odložil respirátor na sedačku, aby si mohl zakouřit. V té chvíli k němu zezadu přijela posádka zmíněného vozidla, která mu bez varování nastříkala do obličeje neznámou dráždivou látku, a protože mu vnikla i do očí, musel si je nechat ošetřit ve zdravotnickém zařízení. I jeho jsme již vyslechli do protokolu a ani on neslyšel od pachatelů kromě nadávek slova o tom, že by útok nějak souvisel s rouškami.

Všechny případy jsme kvalifikovali jako přestupky proti občanskému soužití a už se nám ve spolupráci se strážníky, kteří obsluhují městský kamerový systém v Turnově, podařilo identifikovat provozovatele vínového Subaru, ve kterém se mladí útočníci pohybovali. Naším úkolem nyní je zjistit, kdo konkrétně tuto posádku tvořil a jaké role v ní kdo zaujímal.

10. 3. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

