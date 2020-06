Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Mladému muži hrozí 10 let odnětí svobody

ZLÍNSKO: Neudržel emoce na uzdě.

Komisař kriminální policie ze Zlína podal návrh na podání obžaloby proti obviněnému třiadvacetiletému muži z obce na Zlínsku, který v prosinci loňského roku ve Slušovicích fyzicky napadl o pět let staršího muže a způsobil mu těžkou újmu na zdraví. Dosud netrestanému muži hrozí v případě odsouzení za přečin výtržnictví a zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví až desetiletý trest odnětí svobody.

Na počátku příběhu stála vánoční akce v podniku ve Slušovicích, kde se potkali dva muži, kteří se znali od vidění. Oba byli pod vlivem alkoholu. Mladší z nich venku před budovou slovně napadl staršího a začali se dohadovat. Po chvíli ale mladší z obou mužů udeřil staršího pěstí do obličeje, ten upadl a zůstal ležet. To však útočníka neodradilo, klekl si na něj a bil ho pěstmi až do okamžiku, kdy ho odtrhli další návštěvníci diskotéky. Napadený muž za pomoci kamarádů vstal a odešel domů. Ráno uviděli zraněného syna rodiče, událost oznámili na policii a syna dovezli do nemocnice, kde zůstal po operaci několik dní hospitalizovaný s těžkým zraněním, s nímž se léčil celkem 47 dní.

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení, vyžádali znalecký posudek z oboru zdravotnictví, vyslechli svědky události. Ze znaleckého posudku vyplynulo, že se jedná o vážnou poruchu na zdraví, u níž nejsou vyloučeny trvalé následky. Jen shodou šťastných náhod nedošlo u zraněného muže k narušení vidění či čichu nebo k poranění mozku.

Agresor se ke svému jednání přiznal a vyjádřil nad ním lítost.

18. června 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

