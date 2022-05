Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Mladé ženě se do výkonu trestu nechtělo

SEMILSKO – Mladá žena převzala výzvu k nastoupení do výkonu trestu odnětí svobody, do kterého však v dané lhůtě nenastoupila.

Včera komisař z Oddělení obecné kriminality v Semilech zahájil trestní stíhání 28leté ženy ze Semilska jako obviněné ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Obviněná do vlastních rukou převzala výzvu z Okresního soudu v Semilech k nastoupení do výkonu trestu odnětí svobody. Ve stanovené lhůtě deseti dnů však do výkonu trestu nenastoupila a policisté z Obvodního oddělení v Turnově ji následně vypátrali v Sedmihorkách. Samozřejmě ji omezili na svobodě a převezli do výkonu trestu odnětí svobody do liberecké věznice. Obviněné nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



17. 5. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

