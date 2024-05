Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mladá zlodějka dopadena

CHOMUTOVSKO - Okradla seniorku přímo v domově důchodců.

Policisté sdělili podezření ženě, která se podle všeho neštítila okrást seniorku přímo v domově důchodců. Do jednoho z těchto zařízení na Chomutovsku se teprve 18letá dívka dostala lstí a zamířila si to do otevřeného pokoje v prvním poschodí. Tam bydlí více než 80letá paní, která byla v místnosti přítomna. Mladá žena jí prý namluvila, že je z nějaké organizace, která vybírá peníze na něco prospěšného. Tímto způsobem měla od poškozené vylákat peněženku, kterou jí paní na základě smyšlené historky sama dala a z ní si vybrat částku 600 korun. Poté místo urychleně opustila. Z lehce nabytých peněz se však neradovala dlouho. Díky informaci k její osobě, kterou policistům poskytl jejich bývalý kolega, jenž pracuje ve zmíněném objektu, byla totožnost ženy rychle zjištěna. V současné době tak čelí podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 3. května 2024

