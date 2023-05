Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Mladá žena při vystupování z auta neuhlídala dvouletého syna a ten vběhl pod kola projíždějícího vozu

LIBEREC - Chlapeček po střetu s autem utrpěl naštěstí jen povrchová poranění na hlavě a v obličeji.

V pondělí kolem 9. hodiny si prožila noční můru za bílého dne mladá žena v ulici Na Svahu v Liberci, když vystupovala spolu se svým dvouletým synkem z osobního vozidla, které jeho řidič zastavil u krajnice. Matka dítě vytáhla z autosedačky, postavila ho na trávník, ale jen co se otočila, vyběhlo zpoza tohoto stojícího vozidla do silnice. Tam právě projížděl Volkswagen Caddy, kterému chlapec vběhl do jeho jízdní dráhy. Řidič sice prudce sešlápl brzdu, ale střetu s ním zabránit nedokázal. Následně došlo ke kontaktu přední části auta s bokem dítěte, což vedlo k jeho pádu na silnici. Přivolaná Zdravotnická záchranná služba na něm na místě shledala jen povrchová poranění na hlavě a v obličeji a převezla ho k preventivní hospitalizaci do liberecké nemocnice. Z té ho po komplexním vyšetření mohli dnes ráno lékaři propustit domů s jistotou, že žádné vážnější zranění neutrpěl.

Ulevilo se nejen mamince, ale také řidiči Volkswagenu, který ho ne vlastní vinou srazil a stále měl tento obraz před očima. Sám je otcem malého dítěte, a proto ho událost velmi trápila.

V této souvislosti si dovolím přidat osobní radu jedné maminky , se kterou jsem dnes o nehodě hovořila, abych ji před podobným nebezpečím varovala. Ta mi řekla, že dodržuje následující zásadu: "Já si vždy nejdříve z auta vyložím všechny věci a až úplně nakonec svoje dítě, kterému se pak mohu plně věnovat". Takový postup všem doporučujeme.

24. 5. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna místo, kde došlo ke střetu vozidla s chl... Detailní náhled

vytisknout e-mailem