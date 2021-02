Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Mladá žena podvedla stovky lidí a přišla si na statisíce korun

Jindřichův Hradec - Rozsáhlý případ podvodného jednání na internetu rozplétají kriminalisté.

Kriminální kariéru pětadvacetileté dívky z Prahy utnuli v uplynulých dnech jindřichohradečtí kriminalisté. Nutno podotknout, že drzost této mladé dámy nemá obdoby. Obviněná se rozhodla obohacovat na úkor ostatních již loni na jaře. Aby její nelegální praktiky mohly začít, založila si na internetu několik desítek e-mailových adres, účtů na sociálních sítích, pořídila desítky telefonních čísel, vymyslela pro sebe desítky jiných jmen a příjmení, založila několik účtů u bankovních i nebankovních společností a pustila se do obchodování. Při něm podvedla stovky lidí a způsobila škodu za více jak 270 000 korun, přičemž nyní vyčíslená škoda ani počet poškozených zřejmě nejsou konečné. Na počátku svého podvodného jednání nabízela k prodeji na různých internetových serverech zvířata, konkrétně štěňata. Když jí tento „obchod“ přestal vynášet či ji přestal bavit, rozhodla se pro změnu. Vrhla se na prodej různé elektroniky. Nabízela zboží, o které mají zájem především mladí lidé, a to chytré hodiny, chytré telefony a další zboží tohoto typu. Po kupujících požadovala zaslání peněz dopředu na účet, v některých případech lidé poslali zálohu, někteří celé částky. Podstatné však je, že se nikdo nedočkal ani štěňátek ani elektroniky či jiného zboží. Žena si však na tučnou sumu peněz přišla. Na každého jednou dojde a platí to i v tomto případě. Podvedení lidé z celé republiky postupně začali mít podezření, že se svých peněz ani objednaných věcí nikdy nedočkají, a tak začali podávat oznámení na obvodních odděleních a ta shromažďovala jindřichohradecká kriminálka. Kriminalisté na případu pracovali a stále pracují několik měsíců. Opravdu mravenčí prací nyní zjišťují, kolik lidí ještě bylo podvedeno, shromažďují data a dále rozšiřují počty poškozených i částku, o kterou podvedené lidi žena připravila. Pětadvacetileté ženě kriminalisté již sdělili obvinění ze spáchání zločinu podvodu. Její trestní stíhání je vedeno na svobodě.

Kriminalisté varují před podvodníky na internetu. Nenechte se ošálit zvláště nízkou cenou u standardně dražšího zboží. Už to je podezřelé. Nezasílejte peníze na účet prodávajících předem a snažte se nakoupit u prověřených uživatelů, kteří již mají na prodejních portálech pozitivní historii.

V tomto případě také žena založila několik účtů pro své finanční transakce, k čemuž potřebuje osobní data lidí. Proto pokud ztratíte své doklady, ihned tuto skutečnost řešte oznámením na příslušný úřad či v případě krádeže oznámením na příslušné obvodní oddělení policie. Vaše osobní doklady může zneužít jiný člověk a to například k získání finančních půjček.

9. února 2021

