Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

"Mistrovství světa v orientačním běhu 2021" zavítá i do kraje pod Ještědem

KRAJ – Připravte se na dopravní omezení a uzavírky související s plánovanou sportovní akcí.

Česká republika v období od 3. do 9. července 2021 hostí "Mistrovství světa v orientačním běhu 2021".

Organizátoři, řádně nahlášené a povolené sportovní akce všemi zainteresovanými úřady a institucemi České republiky, předpokládají účast 400 závodníků z bezmála 40 zemí světa. Závodníky podpoří jejich realizační a doprovodné týmy a samozřejmě také fanoušci a diváci. Ačkoli tato významná sportovní událost odstartuje mimo Liberecký kraj, přes to část sportovního programu do našeho kraje zavítá. Více o programu s dalšími obecnými informacemi, časovým harmonogramem, kapacitou sportovišť nebo vyčleněných parkovacích míst se můžete dozvědět na stránkách organizátora, WOC2021

Liberecký kraj bude hostit sportovce v lokalitách Českolipska a Jablonecka. Části, ze série závodů budou probíhat například v okolí města Doksy, v katastru obce Heřmánky a také v blízkosti města Smržovka. Právě s přesunem závodníků, doprovodných týmů a především diváků na sportoviště je možné předpokládat také zhoršení dopravní situace na několika komunikacích v kraji. Upozorňujeme na to, že kromě lokálních uzavírek na některých komunikacích před a v době trvání závodů, budou policisté z pořádkové služby a dopravních inspektorátů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a na dodržování veřejného pořádku.

Především v kontextu s možnými dopravními komplikacemi žádáme řidiče nejen o to, aby respektovali plánovaná dopravní omezení, uzavírky nebo případné změny v dopravním značení, ale také, aby respektovali a řídili se pokyny zasahujících policistů.

Dopravní omezení jsou plánována:

4. července v odpoledních hodinách Doksy (Českolipsko) a okolí.

Od 5. do 6. července v okolí města Smržovka (Jablonecko) a okolí.

8. července v odpoledních hodinách v okolí obce Heřmánky (Českolipsko)

9. července v dopoledních hodinách v okolí obce Heřmánky (Českolipsko)



Více informací naleznete zde.

2. července 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

