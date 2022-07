Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Mistrovství Evropy v Trutnově

Policista z pohotovostní motorizované jednotky dosáhl dalšího skvělého umístění v silovém trojboji, tentokrát na Mistrovství Evropy v Trutnově.

Na přelomu června a července proběhlo v Trutnově Mistrovství Evropy v trojboji, kterého se také zúčastnil Filip Rotter, člen pražské pohotovostní motorizované jednotky a také aktuální držitel prvního místa Cena ředitele za sportovní úspěchy, kterých dosáhl v roce 2021. Filip netroškařil a pro tentokrát se přihlásil hned do tří závodů. První byl trojboj kategorie JUNIOR do 90kg, kde se umístil na skvělém 1. místě a navíc vytvořil nový světový rekord v celkovém součtu nazvedané váhy, která se rovnala neuvěřitelným 800 kg. V juniorech v trojboji pak obsadil se svým výkonem napříč všemi váhovými kategoriemi skvělé 2. místo. Dalším závodem byl dřep v kategorii JUNIOR do 100 kg, kde se umístil opět na 1. místě a stejné pořadí bral v celkovém součtu všech váhových kategorií. Podle jeho slov je to jeden z jeho největších úspěchů ve dřepu napříč věkovými a váhovými kategoriemi. Navíc největší zvednutá váha na dřep ten den, a to jen jeden den po zmiňovaném trojboji. Posledním závodem byl pro pražského borce pak mrtvý tah v kategorii JUNIOR do 100kg, ve kterém urval 1. místo a 3. místo napříč všemi kategoriemi v mrtvém tahu.

Filipovi děkujeme za skvělé výkony.

por. Mgr. Jan Rybanský - 11. červenec 2022

Související dokumenty videozáznam.MOV

Velikost souboru:3,0 MB / formát MOV

foto (1).jpeg

Velikost souboru:240,2 KB / formát JPEG

foto (2).jpeg

Velikost souboru:145,1 KB / formát JPEG

foto (3).jpeg

Velikost souboru:287,8 KB / formát JPEG

foto (4).jpeg

Velikost souboru:341,1 KB / formát JPEG

vytisknout e-mailem