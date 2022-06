Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Mistrovské utkání v tenise

MS Kraj

Medaile opět putovaly do rukou policistů z Moravskoslezského kraje!

Policisté z našeho krajského ředitelství zabojovali na mistrovském turnaji v tenise a přivezli si medaile i diplomy.

Dalším velkým úspěchem pro náš kraj skončilo Mistrovství UNITOP České republiky, 22. ročník turnaje v tenise, které se uskutečnilo na konci května 2022 v hlavním městě Praha. Tenisový turnaj Mistrovství UNITOP ČR je otevřenou akcí pro příslušníky i zaměstnance Policie ČR, příslušníky HZS ČR, zaměstnance Ministerstva vnitra, strážníky městské policie a členy SKP/PSK. Samotný turnaj byl rozdělen do několika kategorií podle věku a pohlaví. Za náš kraj bojovali dva policisté, kteří patřili do I. kategorie, což znamená soutěžící muži do 40 let.

Ve zmíněné kategorii se potkalo osm mužů a utkali se ve dvouhře. Postupně se oba naši policisté probojovali až do samotného semifinále, kde se utkali proti sobě. Vzhledem k tomu, že pravidla jsou daná, mohl postoupit pouze jeden z našich policistů. Tím byl prap. David Telnar z obvodního oddělení Ostrava-Vítkovice, který se nakonec ve finále utkal s kolegou z řad policie ze Zlínského kraje s nprap. Janem Kostkou.

Pro Davida to byla výzva, aby z metropole odjel se zlatou medailí na krku. Své vítězství potvrdil výsledkem 6:0, kdy se hrálo na jeden vítězný set a z mistrovského tenisového utkání odjel jako vítěz.

Druhý kolega z dálničního oddělení Frýdek-Místek, prap. David Sekula se boje o umístění nevzdal a vybojoval krásné třetí místo. Tenisový turnaj pro policisty z Moravskoslezského kraje dopadl velice úspěšně a domů dovezli zlatou i bronzovou medaili.

Důležité je také zmínit, že první tři vítězové se kvalifikovali na policejní Mistrovství Evropy v Německu. Turnaj se odehraje v letních měsících. Klukům budeme držet pěsti.

dne 10. června 2022

por. Bc. Eva Michalíková

