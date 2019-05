Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Mistr Evropy v orientačním běhu

KRAJ -Tři zlaté medaile přivezl náš policista.

Absolutním vítězem IX. mezinárodního mistrovství evropských policejních sborů v orientačním běhu se stal nprap. Libor Netopil z obvodního oddělení Kostelec nad Orlicí. V kategorii veteránů nad 45 let neměl konkurenta a na všech třech tratích – krátké, klasické i sprintu získal zlatou medaili.

Mistrovství, které probíhá každé dva roky, tentokrát ve dnech 21. - 23. 5. pořádalo Dánsko. Pod záštitou Unie tělovýchovných organizací PČR a Sportovního svazu policistů a hasičů z.s. se ho za Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje zúčastnili 4 policisté.

Vrchní inspektor Libor Netopil nedal ve své kategorii šanci nikomu ze svých soupeřů a v náročném lesním terénu v klasice a na krátké trati i v městském parku při sprintu neměl přemožitele. Policista, který se orientačnímu běhu věnuje od 10 let a má za sebou kariéru v juniorské reprezentaci i účast na juniorském mistrovství světa, se v rámci policie zúčastnil i předchozích mistrovství Evropy ve Švédsku, Německu a Finsku. Běh je nezbytnou součástí jeho života už více než třicet let, a to nejen orientační. Úspěšný je tento sportovec každoročně i na běžeckých tratích v rámci policejních přeborů v běhu na lyžích v Harrachově.

Nprap. Lilbor Netopil, který v řadách policie slouží od roku 1994, se dočkal osobního ocenění za tituly mistra Evropy od policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Jana Švejdara, který mu poblahopřál spolu s ředitelem Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje plk. JUDr. Davidem Fulkou, MBA a vedoucím územního odboru Rychnov nad Kněžnou plk. JUDr. Zdeňkem Hlaváčkem.



por. Mgr. Alena Kacálková

31 5. 2019

