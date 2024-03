Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Místo výhry přišla žena o úspory

Karvinsko - neznámý pachatel se ve virtuální komunikaci vydával za kamarádku

Koncem března 2024 se na obvodní oddělení v Dětmarovicích dostavila žena s oznámením, že po komunikaci s neznámou osobou bylo z jejího osobního bankovního účtu odcizeno téměř tři sta tisíc korun.

Vše mělo proběhnout během jednoho dne. Poškozenou měla přes sociální sítě kontaktovat její kamarádka a sdělit jí, aby jí zaslala své telefonní číslo a poté potvrzovala různé kódy, které jí budou na mobil zasílány. Údajně to bylo potřebné k převzetí nějaké výhry. Paní tak učinila a skutečně po potvrzení několika kódů ji přišla zpráva s výherní kartou v hodnotě 5 000 korun. Byl zde také dotaz, kterou banku používá a žádost o zaslání identity k účtu. Poté co sdělila požadované, byla instruována, ať se přihlásí do internetového bankovnictví. Po přihlášení na základě výzvy opakovaně potvrdila bankovní operace. Jak policistům uvedla, to už ji začalo být divné a zavolala své kamarádce. Od ní se dozvěděla, že se jí někdo „naboural“ na účty na sociálních sítích a tak zjistila, že vlastně komunikovala s neznámou osobou, která se za kamarádku vydávala.

Žena okamžitě kontaktovala krizovou linku své banky a zde se dozvěděla, že byla pravděpodobně podvedena. Z jejího účtu bylo převedeno zhruba 290 000 korun na účty dvou zahraničních peněžních ústavů. Poté co si tuto skutečnost ověřila přímo na pobočce banky, oznámila vše na policii.

Policisté obvodního oddělení Dětmarovice zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a přečinů neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiči informací a podvodu, kterých se dopustil neznámý pachatel. V konečném důsledku hrozí pachateli trest odnětí svobody až na osm let.

Policie opětovně apeluje na veřejnost k maximální opatrnosti ve virtuálním prostředí. Nevěřte lákavým nabídkám získání výhry či zhodnocení financí. Může se jednat o promyšlený podvod s jediným cílem. Získat pomocí nainstalovaného programu dálkový přístup do vašeho počítače. Nikdy neposkytujte své přihlašovací údaje, hesla k účtům či platebním kartám jiným osobám, nepotvrzujte podezřelé odchozí platby. Především neumožňujte cizím osobám vzdálený přístup ke svému počítači, telefonu či obdobnému zařízení. Pokud máte sebemenší podezření, že by se mohlo jednat o podvod, okamžitě přerušte komunikaci a kontaktujte svou banku nebo osobního bankéře.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

28. 3. 2024

