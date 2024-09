Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Místo slíbených desítek tisíc dolarů přišla o desítky tisíc korun

OLOMOUCKO - Podvodník ženu přesvědčil, že má v zahraničí peníze na účtu.

V pátek 30. srpna se na olomoucké policisty obrátila 55leta žena z Olomoucka s tím, že ji neznámý podvodník pod příslibem vyplacení zisku z kryptoměny připravil o 74 tisíc korun.

Oznamovatelka uvedla, že jí ve čtvrtek 28. srpna volal neznámý muž a sdělil jí, že před lety investovala do kybernetické měny a nyní má na účtu 16 tisíc dolarů, které si muže vybrat. Žena si vzpomněla, že v minulosti skutečně do kryptoměny investovala. Pro vyplacení peněz si musela do telefonu stáhnout aplikaci Supremo (pozn. aplikace pro vzdálenou správu). Přes ní ji pak volající ukázal zůstatek 16 tisíc dolarů na jejím účtu. Pod záminkou ověření identity mu žena přes aplikaci zobrazila svůj e-doklad. Muž poté požadoval její přihlašovací údaje do internetového bankovnictví z důvodu vyplnění žádosti o převedení financí z kryptoměny na její bankovní účet. To ale žena odmítla a navrhla, že žádost vyplní sama. Na telefonu se přihlásila do internetového bankovnictví, ale žádný formulář týkající se převodu elektronické měny na peníze nenašla. To také sdělila volajícímu, z bankovnictví se odhlásila a hovor ukončila. Zhruba po patnácti minutách jí přišla zpráva z banky o provedení dvou odchozích plateb na částky 64 tisíc korun a 10 tisíc korun. Ohromenou ženu překvapila i třetí zpráva o sjednání půjčky v bance na 99 tisíc korun, která ji byla převedena na její účet. To už ale žena byla ve spojení se svou bankou a společně zabránili k dalším neoprávněným převodům.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a přečinu podvod, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody na tři léta až osm let.

Nenechte se zlákat vidinou vyplacení peněz, které Vám leží někde na zahraničním účtu. Je to podvod. Pachateli jde o Vaše peníze. Nikdy neposkytujte vzdálený přístup do svého telefonu nebo počítače osobě, kterou neznáte. V žádném případě jí nesdělujte své osobní údaje a informace k internetovému bankovnictví.

por. Mgr. Libor Hejtman

2. září 2024

vytisknout e-mailem