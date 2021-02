Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Místo prodeje ho oloupili

Kriminalisté z Prahy I společně s policisty z pohotovostní motorizované jednotky zadrželi během dvou dnů všechny tři pachatele, kteří se dopustili loupežného přepadení.

Začátkem února si čtyřiapadesátiletý muž žijící v centru Prahy dohodl prodej svých luxusních hodinek v hodnotě bezmála osmdesát pět tisíc korun a ve chvíli, kdy si kupujícího pozval do svého bytu, byl napaden a oloupen. Muž totiž nepřišel sám, ale vzal si sebou i dva kamarády. Poté, co je vpustil do bytu, jej začali bít pěstmi do obličeje a do oblasti zad a ramen. Svou společnou sílu umocnili baseballovou pálkou, železnou tyčí a teleskopickým obuškem. Jeden z mužů ho přidržel v kuchyni, kde mu po celou dobu vyhrožoval, přičemž zbylí dva následně z bytu odcizili kromě výše zmíněných hodinek také jejich certifikát pravosti, stolní počítač, mobilní telefony a další cennosti. Celkem si tak odnesli věci v hodnotě přes sto dvacet tisíc korun.

Díky podrobnému popisu a následnému operativnímu šetření pražské kriminálky se podařilo zanedlouho všechny tři muže ztotožnit. Dva z nich byli zadrženi ve vozidle Škoda Octavia na pražské Floře. Přestože se snažili hlídce vzdálit a přitom projížděli křižovatky na červenou, policistům neunikli.

Pro třetího z pachatelů si kriminalisté s ,,péjáky“ došli o den později přímo do jeho pronajatého bytu v pražských Vršovicích. Jelikož se před policisty v bytě uzamkl, museli k násilnému vstupu použít hydrauliku, aby se dostali dovnitř.

Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby, čemuž vyhověl, a soud posléze všechny tři poslal do vazby. V případě odsouzení hrozí pachatelům až deset let za mřížemi.

nprap. Richard Hrdina 25. 2. 2021

