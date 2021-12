Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Místo práce zaměstnanci kradli

TEPLICKO - Tři muži ukradli nůžky za více jak dvacet tisíc korun a další zprávy.

Místo práce zaměstnanci kradli

Z přečinu krádeže je podezřelá trojice mužů ve věku od 31 do 34 let. Policisté je viní, že jako zaměstnanci poškozené firmy odcizili během pracovní doby nůžky na nehty v celkové hodnotě téměř dvaadvacet tisíc korun. Větší část lupu se policistům podařilo zajistit, všichni spolupachatelé už si převzali sdělení podezření z přečinu, za který my mohli skončit až na dva roky ve vězení.

Obohatila se na úkor státu

Z přečinu podvodu byla obviněna 27letá žena, která se na úkor státu neoprávněně obohatila o padesát tisíc korun. Při uplatnění žádosti o dávku státní sociální podpory nesplnila zákonnou povinnost a příslušnému úřadu neoznámila narození dalšího dítěte do domácnosti. Tím zavinila, že jí byl po dobu pěti měsíců přiznán a vyplácen rodičovský příspěvek. Pokud případ skončí u soudu a žena bude uznána vinnou, hrozí jí v krajním případě až dvouletý trest odnětí svobody.

Vykradená garáž

Škodu přes sedmnáct tisíc korun způsobil neznámý zloděj, který se v Hudcově vloupal do garáže. Odnesl si dva vysavače, sekačku, motorovou pilu, sadu kol na auto a další věci, policisté případ prověřují jako přečin krádeže a po odcizených věcech i pachateli, kterému hrozí až dvouleté vězení, pátrají.

6. prosince 2021, por. Bc. Daniel Vítek

tiskový mluvčí

Oddělení tisku a prevence

tel. č. 974 439 207

email: krpulk.kr.pio@pcr.cz

vytisknout e-mailem