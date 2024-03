Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Místo perníčků hliníkové plechy

PARDUBICKO – „Brigádničili“ na střechách bez souhlasu jejich majitele.

Policistům z obvodního oddělení v Přelouči se podařilo objasnit krádeže hliníkových střešních krytin ze tří objektů v Přelouči. K těm mělo docházet opakovaně během ledna letošního roku. Oba muže se podařilo policistům vypátrat i díky spolupráci všímavých občanů. Ti je měli vidět, jak demontovali hliníkové díly střešní krytiny a následně je odváželi z objektu pryč směrem k vlakovému nářadí. Jeden ze svědků s nimi měl dokonce i hovořit o tom, co v areálu dělají. Oba jim měli pohotově vysvětlit, že mají s majitelem domluvenou brigádu. Odcizené střešní krytiny pak opakovaně odváželi do sběrných surovin, kde je zpeněžili. Škoda, kterou majiteli objektů způsobili, byla vyčíslena na téměř 140.000 korun.

Policisté oběma mužům ve věku 33 a 34 let sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu krádeže ve spolupachatelství. Pro staršího muže to nebylo nic nového, má za sebou bohatou trestní minulost i pobyt ve vězení. V případě pravomocného odsouzení jim hrozí pobyt za mřížemi na jeden rok až pět let.

26. března 2024

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

