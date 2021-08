Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Místo peněz vytáhli zbraň

Poznáte dva mladíky, kteří kradli se zbraní v ruce?

Kriminalisté z 2. oddělení Prahy II pátrají od konce července po dvou mladících, kteří si domluvili přes sociální síť nákup značkových skateboardových mikin, avšak místo zaplacení vytáhli na prodávajícího krátkou střelnou zbraň. Prodejce se s dvěma mladíky setkal v ulici Vlachova v pražských Stodůlkách, kde mělo dojít k prodeji. Po prohlédnutí nabízeného zboží si jeden z mladíků pět těchto mikin schoval do batohu a druhý vytáhl zbraň, natáhl závěr a namířil jí proti prodejci. Poté z místa utekli i s ukradeným zbožím v hodnotě bezmála dvacet tisíc korun.

Kriminalisté v průběhu šetření zajistili kamerové záznamy, na kterých je podezřelá dvojice velmi dobře zachycena. Jedná se o dva mladé muže ve věku do dvaceti let. První z podezřelých byl v době skutku oblečen do šedivého trička, krátkých černých šortek, na nohách měl červeno-bílé tenisky značky Nike a na zádech černý batoh. Na hlavě má hnědé kudrnaté vlasy, které jsou vystříhané až do výšky několika centimetrů nad uši. Druhý měl na sobě pruhované černo-bílé tričko, černé sportovní kraťasy, šedo-bílé tenisky se zelenou podrážkou a na zádech fialový batoh s velkým bílým motivem listu marihuany. Vlasy má černé a také vystříhané až do výšky několika centimetrů nad uši.

Oba tito mladí muži jsou podezřelí ze spáchání trestných činů krádež a vydírání, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.

Pokud mladíky na kamerovém záznamu poznáváte, nebo máte jakoukoliv informaci o jejich pohybu, kontaktujte prosím linku 158, nebo se obraťte na kteroukoliv služebnu PČR.

nprap. Richard Hrdina – 11. srpna 2021

Související dokumenty Podezřelí muži.mp4

Velikost souboru:79,1 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem