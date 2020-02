Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Místo peněz rány pěstí

MOSTECKO - V herně prý chtěl půjčit peníze, dočkal se násilí; Lampu odnesl pod bundou; V bytě byl na návštěvě a pak tam v noci kradl.

Mladík v bytě kradl, když rodina spala

Na nepoctivce narazila jedna rodina v obci na Litvínovsku. Ten u ní byl koncem minulého týdne na návštěvě. Odpoledne odešel, ale v noci se do bytu vrátil, ač nebyl pozván. Přišel v době, kdy rodina spala a využil toho, že byly špatně zavřené dveře. Mladík ve věku 19 let z Mostu měl v bytě odcizit v kuchyni volně položený mobilní telefon. Poté hned odešel a dveře zajistil provázkem tak, že obyvatelé měli hodně práce s tím, aby se dostali z bytu ven. Krádež zjistili hned ráno. Policisté po podezřelém pátrali a vypátrali ho zanedlouho u příbuzných. Mobil u sebe neměl, prý ho v Mostě prodal. Policisté mobil provedeným šetřením nakonec zajistili u nového majitele. Telefon byl vrácen zpět poškozenému. Mladík si od policie odnesl záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody, za který mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Již v minulosti kradl a byl odsouzen.

Lampu ukryl pod bundu a odcizil ji, potrestání neujde

Na nákup bez peněz vyrazil 34letý muž z Mostu. Zamířil do jedné prodejny s nábytkem a v oddělení se svítidly si vybral stolní lampu v hodnotě 1 999 korun. Tu však nehodlal zaplatit, u regálů si ji měl ukrýt pod bundu a poté prodejnu opustil. Na druhý den přišel do obchodu znovu, to už ale odejít nestačil. Na místě ho zadrželi policisté z obvodního oddělení Most Zahradní a ti ho převezli na služebnu, odkud odešel se záznamem o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádež. Nekradl poprvé, již v minulosti byl odsouzen a potrestán. Jak s lupem Mostečan naložil, se policistům nepochlubil.

Muž ho prý obtěžoval žádostí o půjčku, tak mu naložil

Záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví ve zkráceném přípravném řízení si od policistů odnesl 45letý muž z Litvínova. Ten měl již minulý měsíc v herně v jedné obci na Litvínovsku napadnout přítomného hosta, který ho měl údajně slovně obtěžovat. Dle šetření policistů měl Litvínovan opakovaně udeřit pěstí do obličeje 52letého muže. V útoku pokračoval i poté, co muž upadl na zem. Při napadení měl útočník poškozenému roztrhnout bundu a také došlo k poničení jeho mobilního telefonu. Napadený muž utrpěl drobné poranění na hlavě a zatím lékaře nevyhledal. Hmotnou škodu vyčíslil na částku 1 200 korun.

Most 4. února 2020

nprap. Ludmila Světláková

