Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Místo opravy skútru o něj přišel

NOVOJIČÍNSKO - události

Během uplynulých dnů dal čtyřiačtyřicetiletý muž z Novojičínska do opravy svůj skútr. Místo opravy však o něj přišel. Muž, který měl opravu provést, nechal skútr stát pod přístřeškem na volně přístupném pozemku, odkud jej někdo v noci ze soboty na neděli odcizil. Krádež pachateli navíc usnadnilo to, že klíče od skútru byly uschované v přihrádce pod jeho baterií. Hodnota skútru byla vyčíslena na 15 tisíc korun. Dosud neznámému pachateli nyní hrozí v případě dopadení až dva roky za mřížemi.

Z bytu odcizil věci za více jak 62 tisíc

Nemilé překvapení čekalo během sobotního dopoledne na dvaašedesátiletou ženu z Nového Jičína. Ta po příchodu domů zjistila, že během dvou dnů, co byla pryč, se do jejího bytu vloupal dosud neznámý pachatel. Ten měl do bytu vniknout po překonání uzavřeného okna v přízemí. Následně celý byt prohledal a odcizil z něj finanční hotovost ve výši 20 tisíc korun a také šperky. Celková škoda se vyšplhala na více jak 62 tisíc korun. Pachatel se svým jednáním dopustil trestného činu krádeže a trestného činu porušování domovní svobody, za které mu nyní hrozí v případě dopadení trest odnětí svobody až na pět let.





Nový Jičín 9. červenec 2019

nprap. Mgr. Darina Knižátková

vrchní inspektor oddělení tisku a prevence





