Místo nástupu do vězení kradl dál

V měsících květnu a červnu zaznamenali policisté v teplickém okrese 8 krádeží vloupáním do různých objektů v Křemýži, Hrobčicích, Žalanech, Zabrušanech, Lukově a Újezdečku. Například z vepřína byla odcizena elektrocentrála a motorová pila, ze skladu v jiné obci bylo odcizeno elektrické nářadí a krádež nářadí a jízdního kola z chaty byla oznámena pár dní poté. Ve dvou případech oznámili majitelé vloupání do rodinného domu, kde si zloděj odnesl tablet, hodinky či notebook. Kromě příbytků, nepohrdl pachatel ani vozidlem, ze kterého odnesl doklady a klíče od dalších dvou aut. Přivolaní policisté u jednotlivých případů zajistili několik stop, které po vyhodnocení ukázali na známého recidivistu. Ten již byl za krádeže několikrát odsouzen. Při zjišťování jeho současného pobytu vyšlo najevo, že měl do poloviny června nastoupit do vězení, což neučinil. Následně byl vypátrán policejní hlídkou a do věznice eskortován. Tím se dopustil dalšího trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Ke krádežím byl pak vyslechnut již za zdmi věznice, kdy se k výše uvedeným doznal. Na konto mu tak přibylo další obvinění z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Svůj zamřížovaný příbytek tak 42letý muž zřejmě delší dobu neopustí.

K poškození vozidla mělo údajně dojít v sobotu 29. července 2023 v době mezi 08:00 až 11:00 hodinou v Teplicích v ulici Lužická u domu č.p. 2562. Nezjištěný řidič neznámého vozidla měl poškodit pravou přední část zaparkovaného vozidla HYUNDAI I 20 a z místa odjet. Majiteli vznikla škoda 25 tisíc korun. V případě poznatků k nehodě zavolejte na dopravní inspektorát v Teplicích tel. 974439260.

