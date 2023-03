Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Místo investice přišel o více než 1,8 milionu korun

DĚČÍN – Senior z Děčínska během jednoho měsíce poslal na podvodné účty více než 1 800 000 korun; Prodával marihuanu...

Investovat do akcií energetické a automobilové společnosti se rozhodl 70letý muž z Děčínska. V reakci na reklamní odkaz na sociální síti, který sliboval zhodnocení finančních prostředků investicí do akcí, projevil zájem o investování do akcií těchto společností. Do několika minut se muži telefonicky ozvali ,,specialisté“ podvodné společnosti zabývající se obchodováním s akciemi a muž pak do svého počítače instaloval program pro vzdálený přístup Anydesk a ,, investování “ mohlo začít. Pod vedením těchto ,, specialistů“, kteří mluvili lámanou češtinou a kteří muže smyšlenými historkami přesvědčili o nutnosti zasílání plateb na různé tuzemské, ale i zahraniční bankovní účty, senior pak odeslal několik plateb. V období jednoho měsíce tak přišel o více než 1 800 000 korun.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Pachatelům v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

Opětovně apelujeme na občany, aby v žádném případě nedovolovali vzdáleně vstupovat do jejich zařízení někomu, koho neznají. Pokud investování nerozumíte, tak se mu pokud možno vyhýbejte.

Prodával marihuanu

Děčínští kriminalisté zahájili trestní stíhání 41letého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněný muž měl v období od února 2021 do listopadu 2022 na různých místech v Děčíně a Jílovém poskytovat za úplatu či zdarma marihuanu. Kriminalisté zadokumentovali 7 případů jednotlivých prodejů a navíc jej viní, že měl v místě svého bydliště přechovávat a držet ve své dispozici tuto drogu v množství větším než malém, za účelem její distribuce dalším osobám. V případě uznání viny u soudu muži hrozí až pět let za mřížemi.

Děčín 1. března 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

PČR ÚO Děčín

