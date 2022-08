Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Místo investice přišel o bezmála 300 000 korun.

České Budějovice - Nedovolte nikomu vzdáleně vstupovat do Vašeho zařízení!

Policisté z obvodního oddělení v Suchém Vrbném prověřují případ dalšího podvodného jednání a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací spáchaného na seniorovi. Podvodník i tentokrát využil důvěřivosti jednasedmdesátiletého muže, který se rozhodl na stáří investovat do akcií jedné ze společností působících v České republice. Muž stejně jako v předchozích případech týkajících se investic, umožnil pachateli vzdáleně vstoupit do jeho zařízení. Podvodník poté instruoval poškozeného, aby se přihlásil do svého internetového bankovnictví a přes vzdálený přístup ho okradl o bezmála 300 000 korun.

Opětovně apelujeme na občany, aby v žádném případě nedovolovali vzdáleně vstupovat do jejich zařízení někomu, koho neznají. Pokud investování nerozumíte, tak se mu pokud možno vyhýbejte.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

12. srpna 2022

