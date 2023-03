Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Místo gravitačního nože za deset tisíc poslal řezačku za sto padesát korun

JABLONECKO – Muži, který na dobírku místo gravitačního nože za deset tisíc poslal řezačku za sto padesát korun, sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

Policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě ve zkráceném přípravném řízení sdělili 46letému muži podezření ze spáchání trestného činu podvod, kterého se dopustil na konci loňského roku. Tehdy 28. prosince odeslal prostřednictvím České pošty z Benešova nad Ploučnicí zásilku na dobírku 10.000,- Kč obsahující kovovou řezačku trubek v hodnotě 150,- Kč určenou adresátovi do Tanvaldu. S tímto adresátem byl ovšem domluven na tom, že v uvedené zásilce mu zašle gravitační nůž a součástky k bajonetům, které od něj zakoupil za částku 10.000,- Kč na základě podaného inzerátu a s ohledem na to, že se zbožím nebyl spokojen a pošle ho kompletně inzerentovi dobírkou 10.0000,- Kč zpět. Tímto tak mělo dle vzájemné dohody dojít ke kompletnímu vrácení zboží. Podezřelý ovšem do balíku místo gravitačního nože a součástek vložil kovovou řezačku trubek, za kterou poškozený dobírkou zaplatil 10.000,- Kč. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.





14. 3. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem