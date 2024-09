Místní úprava provozu na pozemních komunikacích

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel žádal o poskytnutí následujících informací:

„1) Je na D1 ( 0 - 6 km dle značky IZ2a, 6 km a dále dle značky IZ1a) kontrolována maximálně dovolená rychlost vozidel nad 3500 kg vůči platnému znění zákona, tj. dle §18, odst. 3 a 4 je to nejvýše dovolená rychlost 80 km/h?

2) Pokud ano, a vzhledem k rychlostem těchto vozidel 90 km/h a vyšší, zda je uplatňováno porušení povinnosti 23 za 2 body, dle přílohy zákona? Kolik vozidel nad 3500 kg bylo zkontrolováno a kolik přestupků bylo řešeno pro nesplnění této povinnosti od 1.1.2024?

3) Je v pořádku, že Rozvadovská spojka je od nájezdu od OC Zličín směrem do centra označena značkou IZ2a a o kus dál je značka B20a omezující rychlost na 100 km/hod? Jedná se o úsek, který již vede obcí a tato značka tudíž omezuje rychlost mimo rámec §18, odst. 4 zákona, kdy maximální povolená rychlost obci na komunikaci označené značkou IZ2a je 80 km/h.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1) Rychlost jízdy vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg na dálnici D1 od nultého do šestého kilometru je kontrolována v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu hlídkami Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

Ad 2) Policie České republiky statisticky nesleduje a nevykazuje počty kontrolovaných vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg ani počty zjištěných jednání, která mají znaky přestupku spočívajícího v překročení nejvyšší dovolené rychlosti jízdy takovými vozidly na dálnici D1. Povinný subjekt proto nedisponuje požadovanými statistickými údaji vztahujícími se k úseku dálnice D1 od nultého do šestého kilometru v období od 1. ledna 2024 do data podání předmětné žádosti o informace a žádný právní předpis mu neukládá povinnost takovými statistickými údaji disponovat. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nemá požadované statistické údaje k dispozici ani nemá povinnost je mít, nemůže je žadateli poskytnout. Povinný subjekt by musel požadovanou statistiku teprve vytvořit na základě rozsáhlé analýzy údajů obsažených v informačních systémech Policie České republiky a týkajících se dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu a vyřizování dopravních přestupků. Takovou povinnost mu zákon č. 106/1999 Sb. ovšem neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Podle ustanovení § 123b odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“) řidiči motorového vozidla, kterému byl příslušným správním orgánem uložen správní trest za přestupek anebo soudem uložen trest za trestný čin spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, se zaznamená v registru řidičů stanovený počet bodů. Záznam v registru řidičů provádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, nikoli Policie České republiky. V této části bodu č. 2) se předmětná žádost o informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, a povinný subjekt ji proto v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) odkládá a odkazuje žadatele na Ministerstvo dopravy České republiky, jež vykonává ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb. vrchní státní odborný dozor nad výkonem působností obecními úřady obcí s rozšířenou působností a krajskými úřady.

Ad 3) Podle ustanovení § 18 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb. lze místní úpravou provozu na pozemních komunikacích zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 téhož ustanovení téhož zákona maximálně o 30 km/h. Na silnici pro motorová vozidla se směrově oddělenými jízdními pásy nebo na dálnici lze zvýšit i nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 3 téhož ustanovení téhož zákona, maximálně však o 20 km/h.

PhDr. Jiří Vokuš, 17. září 2024

vytisknout e-mailem