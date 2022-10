Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Místa pro měření rychlosti v Jihlavě

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „KŘPJ“), která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržela prostřednictvím epodatelna.policie@pcr.cz dne 18. října 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve které požadujete následující informace:

„1. Podle ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu): „Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.“.

2. Na základě ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tímto podáním žádám Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, jako povinný subjekt:

a) o poskytnutí prosté elektronické verze všech aktuálně platných určení vydaných Policií ČR Městské policii Jihlava k měření rychlosti vozidel na území Statutárního města Jihlavy,

b) sdělení, jakým zcela konkrétním způsobem přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu měření rychlosti vozidel Městskou policí Jihlava v části města Červený Kříž na pravé straně směrem od Pávova v rovinatém úseku poblíž bývalé základní a mateřské školy [dnes se zde nachází obchod] nad odbočkou [doprava] do zastavěné části.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudilo tuto žádost a žadateli poskytuje požadované informace.

Poskytnuté informace:

Ad 2)

a) Povinný subjekt poskytuje žadateli prostou elektronickou verzi patnácti aktuálně platných určení KŘPJ k měření rychlosti vozidel Městskou policií Jihlava na území Statutárního města Jihlavy.

b) Místa pro měření rychlosti vozidel určuje Městské policii Jihlava dopravní inspektorát územního odbor Jihlava KŘPJ, a to obvykle na počátku každého kalendářního roku po vyhodnocení měření uskutečněných v roce uplynulém. Při určení míst pro měření se přihlíží k tomu, aby tato místa byla rozdělena po území města Jihlavy a jeho příměstských částí. Také se bere v úvahu praktická možnost měření vozidel a především prostor pro jejich bezpečné zastavování v případě spáchání přestupku ze strany řidiče. Konkrétní význam měření rychlosti jízdy vozidel pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích pro všechna určená místa, včetně lokality Červený Kříž, je kontrola dodržování rychlosti jízdy stanovené v § 18 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Zde je určená rychlost pro obec v odst. 4, a to na 50 km/h. Tato rychlost odpovídá dopravní situaci v zastavěném území s ohledem na technické parametry komunikací, pohyb vozidel, cyklistů a chodců. Současně je tato rychlost využívána pro hodnocení rozhledových poměrů na křižovatkách a při vyjíždění vozidel z místa ležícího mimo komunikaci, a nedodržení rychlosti by mohlo negativně ovlivnit i bezpečnost těchto vozidel.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

26. říjen 2022

