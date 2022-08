Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Miroslav Sýkora obdržel titul Gentleman silnic

ZLÍNSKO: Pomohl zraněnému po dopravní nehodě.

Dnes dopoledne v prostorách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje převzal pan Ing. Miroslav Sýkora z rukou ředitelky projektu „Gentleman silnic“ paní Ivany Buriánkové ocenění za pomoc zraněnému řidiči při dopravní nehodě, k níž došlo v únoru ve Zlíně.

Slavnostního aktu se zúčastnil také ředitel Územního odboru Zlín Hasičského záchranného sboru, plk. Pavel Koňařík, ředitel Územního odboru Zlín Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, plk. Tomáš Indra a vedoucí Dopravního inspektorátu Zlín, npor. Michal Jungwirt.

21. února 2022 krátce po šesté hodině ráno na ulici Gahurova ve Zlíně dvacetiletý řidič osobního vozidla Škoda Fabia zřejmě v důsledku mikrospánku narazil při jízdě do sloupu veřejného osvětlení, od něhož se odrazil a přejel ve smyku do protisměru, kde zůstal stát. Řidič z vozidla vystoupil, ale záhy upadl na vozovku, kde zůstal ležet. Kolem něj projížděla vozidla, aniž by zastavila, až čtyřiatřicetiletý Miroslav Sýkora, shodou okolností člen HZS Zlínského kraje a velitel stanice Zlín, který jel právě do práce, zastavil a o zraněného muže se postaral. Zajistil vozidlo proti pohybu, poskytl mladému řidiči první pomoc a zavolal záchranáře a policii. Za jeho lidský přístup a všímavost mu děkujeme. Svěřil se, že to není jeho první zkušenost s obdobnou situací. Nejenom v zaměstnání, ale i ve volném čase se s podobnými situacemi setkává.

Gentleman silnic je společný projekt Policie České republiky a Generali České pojišťovny. Od roku 2004, kdy vznikl, bylo v rámci projektu oceněno již 211 zachránců, kteří přispěli k záchraně lidského života nebo jiným způsobem pomohli ostatním při závažné dopravní nehodě.

23. srpna 2022, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem