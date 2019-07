Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mířil zbraní na ostrahu

MOST - Ta ho honila po krádeži; Kradl v recepci ubytovny, kde bydlel.

Policie v Mostě obvinila ze zločinu vydírání a přečinu výtržnictví 45letého muže z Litvínova. Ten byl ve druhé polovině července o víkendu zadržen ostrahou jednoho mosteckého supermarketu po předešlé drobné krádeži. Ostraha podezřelého zadržela poté, co prošel pokladnou bez placení. Muž však využil nestřeženého okamžiku a z nákupního centra utekl ven. Dva pracovníci ostrahy podezřelého pronásledovali a on na oba při útěku vytáhl krátkou zbraň a namířil na ně. Nakonec z místa utekl. Policisté ho dopadli o dva dny později, při řešení jiného incidentu v Mostě, když při šetření zjistili, že odpovídá popisu hledané osoby. Zbraň policisté zajistili, šlo o černou plastovou kuličkovou zbraň. Muž je stíhán na svobodě a hrozí mu až osmiletý trest odnětí svobody.

Kradl v recepci i v obchodě

Muž ve věku 46 let z Litvínova čelí obvinění z přečinu krádeže. Obviněný měl v jednom ubytovacím zařízení, kde sám bydlel, vniknout do recepce a odtud měl odcizit mobilní telefony, příruční pokladnu a další věci, vše v hodnotě 4 tisíce korun. Na druhý den zamířil do nedalekého supermarketu a tam si měl do batohu ukrýt 30 kusů čokolád stejné značky v hodnotě 1 900 korun. Lup mu nevyšel, ostraha prodejny podezřelého na místě při odchodu zadržela. Policie zajistila jeden mobil v jedné zastavárně. Muži za krádeže hrozí až tříletý trest odnětí svobody, za majetkový delikt byl již v minulosti odsouzen.

Kabelku nechala na chodbě domu, přišla o ni

Smůlu měla jedna mladá žena z Mostu. Šla domů z města a na chodbě panelového domu v centru Mostu si tento týden zapomněla svoji kabelku, ve které měla osobní doklady, mobilní telefon a další věci. Po několika minutách si sice vzpomněla, ale cizí kabelky se již zmocnil neznámý nenechavec a ponechal si ji. Poškozená vyčíslila škodu na částku vyšší než 10 tisíc korun a zatajení věci oznámila mostecké policii, která se nyní případem trestného činu zabývá.

Most 26. července 2019

nprap. Ludmila Světláková

