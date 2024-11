Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Minus půl milionu

RYCHNOVSKO – Doslova doplatil na svoji důvěřivost.

Na začátku příběhu bylo nevinné dopisování dvaačtyřicetiletého muže s cizí ženou přes sociální sítě a na jeho konci vybílený bankovní účet. Ta ho časem požádala o finanční pomoc spojenou s doručením balíčku ze zahraničí. Ten se měl zaseknout u přepravní společnosti, u které bylo nutné uhradit poplatek. Balíček v údajné hodnotě 5.000.000 korun měl obsahovat tetovací strojky. Žena, se kterou se nikdy osobně nesetkal, z poškozeného vylákala půjčku ve výši 30 tisíc korun a slibovala, že peníze do 5 dnů vrátí. To se ale nestalo a muž chtěl peníze zpátky. Online známá ho odkázala na údajnou pracovnici a dalšího manažera přepravní společnosti, kteří to s ním měli vyřešit. Společně mu tvrdili, že pokud chce peníze zpátky, musí uhradit další systémové poplatky s tím spojené a postupovat podle jejich instrukcí. Poškozený jim uvěřil a opakovaně odesílal finanční prostředky v různých částkách. Celkem z jeho účtu odešly platby za téměř 550.000 korun. Žádné peníze se mu ale zpět nevrátily.

Drzost podvodníků nezná mezí, stále s mužem komunikují a požadují další finance. Poškozený se tak rozhodl oznámit celou událost policistům z obvodního oddělení v Týništi nad Orlicí. Kolegové ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za který hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

Policisté opakovaně varují občany před praktikami podvodníků, kterým se stále daří obohacovat se na úkor důvěřivých lidí, kteří mnohdy přicházejí i o celoživotní úspory. Nikomu, koho osobně neznáte, nesdělujte osobní údaje ani údaje k vašemu bankovnictví, neposílejte peníze a pokud máte podezření na podvodný telefonát, raději ho včas ukončete.

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí

