Minulý týden proběhla akce "HAD 2019"

CHOMUTOVSKO - Kontroly zákazu podávání alkoholu dětem a hazardního hraní .

Minulý týden se na Chomutovsku nesl ve znamení akce „HAD“, což je zkratka slov „Hazard, alkohol a děti“. Jak název opatření napovídá, je zaměřeno zejména na kontrolu dodržování zákazu prodeje alkoholu dětem a zákazu jejich hazardního hraní. Jedná se o celostátní akci Policie ČR ve spolupráci s dalšími subjekty (Úřad vlády ČR, ČOI, celníci, hasiči, městští strážníci, pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí atd.).

Od pondělí 4. listopadu do neděle 10. listopadu se v rámci našeho okresu do kontrol zapojilo 25 příslušníků Policie ČR, 10 městských strážníků a dalších 6 pracovníků státní správy či samosprávy. Zaměřili se zejména na vytipované restaurace, kluby, diskotéky, večerky apod. Celkem jich navštívili 18 a zkontrolovali 303 osob. Z tohoto počtu bylo u dvou chlapců mladších osmnácti let zjištěno požití alkoholu, mladíci nadýchali kolem půl promile. Tato informace byla předána k řešení pracovníkům Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Chomutov. Přestupky dvou provozovatelů, kteří dotyčným alkohol prodali, byly vyřešeny uložením pokuty v příkazním řízení. Další dva přestupky provozovatelů spočívaly v porušení zákazu používání tabákových výrobků v restauračních zařízeních a byly rovněž vyřešeny uložením pokut v příkazním řízení. U žádné z kontrolovaných osob nebylo zjištěno požití omamných či psychotropních látek.

Policisté v průběhu akce odhalili dvě osoby v celostátním pátrání. U jednoho z mužů bylo důvodem pátrání nenastoupení k výkonu trestu odnětí svobody. Muži zákona ho tedy eskortovali do věznice. Dalšího muže, na nějž byl vydán příkaz k zatčení, policisté zadrželi a následně předali příslušným orgánům.

Další informaci k akci HAD 2019 naleznete na tomto odkazu.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 12. listopadu 2019

