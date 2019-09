Nová vozidla Policie ČR

Dnes v 10 hodin byla na půdě Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze představena nová vozidla Policie ČR, která budou sloužit policistům v přímém výkonu služby.

Na základě uzavřené rámcové dohody mezi Ministerstvem vnitra a Škoda Auto, a.s. bude dodáno celkem 865 kusů automobilů v barvách Policie ČR. Ministr vnitra Jan Hamáček uvedl: „ Rád bych poděkoval všem, kteří se na tomto tendru podíleli a umožnili tak páteční podpis smlouvy s vítězem. “

Vozidla jsou vyhotovena ve třech provedeních, které reflektují jejich budoucí nasazení. Vozidla určená pro pořádkovou policii, budou primárně využívána na obvodních a místních oddělení. Vozidla určená pro dopravní policii majíí upravený úložný prostor, který slouží pro umístění např. laserového měřiče rychlosti, platebního terminálu, defibrilátoru, zastavovacích pásů apod. Dále jsou vozidla vybavena pracovní deskou, která může sloužit policistům pro případnou administrativu. Vozidla pro tzv. prvosledové hlídky jsou vybavena policejním rámem, schránkou pro bezpečné uložení dlouhých zbraní (samopalů) a prostor pro další speciální vybavení (medik trauma bag, balistické vybavení, zastavovací pás, apod.)

Dodáním těchto služebních vozidel dochází k zahájení obměny současného vozového parku Policie ČR, který je z nemalé části za hranicí své životnosti. Policejní prezident Jan Švejdar uvedl: „Jsem velice rád, že po dlouhých letech se podařilo dokončit zakázku na nákup vozidel pro přímý výkon služby. Jsme na začátku cesty, ale i díky navýšení rozpočtu policie na příští roky věřím, že se obměnu nevyhovujících služebních vozidel podaří dokončit.“

Části zakázky Počet vozidel Vozidla pro základní dohled 387 Vozidla pro silniční dohled 229 Vozidla prvního sledu 249 Celkem za celou veřejnou zakázku 865

Nad rámec výše uvedeného má Policie ČR v roce 2019 v plánu pořídit dalších 550 kusů služebních dopravních prostředků. Vozidla a motocykly budou pořízeny z rozpočtu Policie ČR, z prostředků Fondu zábrany škod nebo darů. V současné době také probíhá zadávací řízení na koupi cca 4000 kusů dopravních prostředků.

Policejní prezidium ČR dále uzavřelo se společností ŠkoFin s.r.o rámcovou dohodu na poskytnutí 500 kusů civilních vozidel formou operativního leasingu. Jedná se o pilotní projekt, který ukáže možnosti využívání tohoto institutu.

Rámcovými dohodami byly zavřeny další veřejné zakázky. Například pro služební kynology bylo nakoupeno 40 kusů vozidel Ford Ranger. Pořádková policie obdrží v blízké době 50 kusů VW transporter T6 a dopravním policistům bude dodáno 32 kusů mikrobusů VW T6. Dopravní policisté dále obdrželi 40 kusů motocyklů BMW R1250 v policejním provedení. Na krajská ředitelství bude také rozděleno 79 kusů nákladních skříňových automobilů do 3,5 t, 130 kusů elektromobilů zn. Hyundai Ioniq a 270 kusů mikrobusů. Útvar rychlého nasazení obdržel balisticky upravené speciální vozidlo T-Kat 4x4. Pyrotechnické službě jsou zajištěny 2 kusy nákladních skříňových vozidel do 5,2 t a 1 kus do 3,5t. Do vozového parku přibude 45 kusů VW Crafter, které budou sloužit k eskortám osob.

V následujících letech byl pro Policii ČR navýšen rozpočet o 500 milionů korun, zároveň již v minulém období byl trvalým vlivem navýšen o 57 milionů korun. V souvislosti s UV č. 745/2017 (znovuzavedení ochrany vnitřních hranic) je rozpočtově zajištěno pořízení služebních dopravních prostředků, a to ve výši přibližně 80 milionů korun.

kpt. Hana Rubášová

tisková mluvčí PP ČR

9. září 2019

vytisknout e-mailem