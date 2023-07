Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Miminko v uzavřeném vozidle

Policisté reagovali na oznámení ženy o miminku v uzamčeném vozidle na přímém slunci, které bylo celé zpocené. Rozbili okénko a dítěti spolu s oznamovatelkou poskytli potřebnou pomoc.

V pondělí 17. července odpoledne zakročovali policisté z místního oddělení Stodůlky v Hábově ulici v Praze 5 před budovou České pošty. Důvodem byl telefonát oznamovatelky na linku 158, která uvedla, že na přímém slunci v jednom ze zaparkovaných vozidel leží v autosedačce miminko. Navíc dodala, že dítě sice spí, ale je celé zpocené a vozidlo má jen trochu pootevřené okénko. Hlídka poté, co dorazila na místo, nalezla v zaparkovaném vozidle již plačící a zarudlé miminko. Z obavy o jeho zdraví jeden z policistů rozbil okénko u auta a dítě v autosedačce vyndal ven do stínu. Tam se o něj postarala oznamovatelka coby zdravotní sestřička. Mezi řečí uvedla, že u vozidla stála dobrých deset minut a čekala, až se dostaví řidič, což se nestalo, a proto zavolala linku 158. K hlídce se následně přihlásil muž, který přinesl studenou vodu k osvěžení malého a policistům sdělil, že auto tam parkuje určitě třicet minut, ale že je v něm dítě, nevěděl.

Souběžně s příjezdem ZZS se na místo dostavila také řidička a zároveň matka malého. Té vůbec nepřišlo divné, že u jejího vozidla stojí policisté, a ani to, že její miminko drží v náručí cizí žena. Poté, co ji hlídka sama oslovila, zdali k vozidlu patří, a vysvětlila jí situaci, dvaačtyřicetiletá maminka se k celé věci postavila velmi laxně s tím, že si jen na pár minut odskočila na poštu. K záchranářům se chovala arogantně a tvrdila, že vyšetření jejího dítěte je zbytečné. Po chvilce poslechla a do sanity s pětiměsíčním miminem nastoupila. Během vyšetření přiznala, že si odskočila na půlhodinu, ale nechala pootevřené okénko a přes malou položila mokrou plenu. Záchranáři ženě doporučili převézt dceru na podrobnější vyšetření do nemocnice, s čímž matka nesouhlasila.

Případ je prozatím prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu opuštění dítěte nebo svěřené osoby.

Nikdy nenechávejte své děti v zaparkovaných vozech.

Stačí 15 minut a ve vozidle zaparkovaném na slunci výrazně vzroste teplota.

Pootevřené okýnko není řešení a život nezachrání.

Parkujte ve stínu, je-li ta možnost.

por. Jan Rybanský – 20. červenec 2023

Odkazy do noveho okna foto Detailní náhled

vytisknout e-mailem