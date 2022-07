Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Milovnice drahých parfémů skončila v rukách policistů

České Budějovice - Policistům se podařilo objasnit případ krádeže v prodejně s drogistickým zbožím.

Na konci května vyjížděli českobudějovičtí policisté k případu krádeže do jednoho obchodu s drogistickým zbožím v Českých Budějovicích v centru města. Dle obsluhy měl do prodejny vstoupit neznámý pachatel, který zde odcizil z regálu volně vystavené zboží. Nejspíš měl zálibu v drahých parfémech, protože jich ukradl hned pět. Bez zaplacení prošel kolem pokladen a opustil prodejnu. Škoda, kterou napáchal, přesáhla částku 5 100 korun. Policisté případ zadokumentovali a intenzivně na něm pracovali. V těchto dnech se jim podařilo skutek objasnit. Pachatelem je žena (22 let) z Táborska. Jak policisté zjistili, žena nekradla rozhodně poprvé. Za obdobnou trestnou činnost byla v uplynulých třech letech již odsouzena. Případ řeší policisté ve zkráceném přípravném řízení. Do dvou týdnů by tak pachatelka měla znovu stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

28. července 2022

vytisknout e-mailem