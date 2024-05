Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Miliony jsou fuč

OLOMOUC - Muž chtěl investovat do kybernetické měny a stal se obětí podvodníka.

O dva miliony dvě stě tisíc korun přišel 67letý muž z Olomouce, který chtěl zhodnotit úspory investicí do kryptoměny. Muž letos v únoru narazil na internetu na lákavou reklamu slibující zajímavé zhodnocení vkladu. Jakmile projevil zájem, kontaktoval jej pracovník investiční společnosti. Makléř muži sdělil, že se bude starat o jeho investiční účet. Zájemce začal opatrně a investoval 250 EUR. Vklad se během měsíce zhodnotil a makléř muži představil další výhodnější investice, například do kryptoměny ETH (Ethereum). Když muž viděl, že se vklad zhodnocuje, posílal další peníze. Postupně investoval jeden a půl milionu korun. Poté se rozhodl, že vklad se ziskem převede na svůj bankovní účet. Nato mu makléř odpověděl, že mu budou peníze převedeny po založení další elektronické peněženky, do které musí vložit kyberměnu ve výši nejméně 8 ETH (Ethereum). Muž poté podle pokynu poslal na nákup měny 750 tisíc korun. Peníze mu však stále nepřišly a makléř se začal vymlouvat, že je problém s účtem. Přesvědčoval muže, že zasláním dalších finančních prostředků se problém vyřeší. To už ale zájemce začal mít podezření, že se jedná o podvod a místo zaslání dalších financí se obrátil na policii.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvod, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

Pokud se rozhodnete zhodnotit peníze například vkladem do kybernetické měny, obracejte se vždy jen na důvěryhodné a zavedené finanční společnosti. Velice ostražití buďte před lákavými reklamami neznámých organizací. Uvědomte si, že investování do kyberměny není bez rizika.

por. Mgr. Libor Hejtman

9. května 2024

vytisknout e-mailem