Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Mikulášské kontroly řidičů na Šumpersku

ŠUMPERSKO - Děti školou povinné se na chvíli vžily do role policistů.

V úterý 5. prosince 2023 se v dopoledních hodinách uskutečnila v Bohuslavicích na Šumpersku netradiční silniční kontrola. Na dodržování pravidel silničního provozu tam společně s policisty dopravního inspektorátu a krajským koordinátorem BESIP Ing. Miroslavem Charouzem dohlížely děti z tamější základní školy.

Policisté u řidičů provedli základní kontrolu za účasti přihlížejících dětí. Řidiči, kteří měli vše v pořádku, byli dětmi odměněni drobným dárkem, který děti samy vyrobily. Řidiči od dětí také dostali perníčky s vánoční tematikou, které na akci připravili studenti z Odborného učiliště a Praktické školy v Mohelnici.

Cílem akce bylo seznámit děti s prací dopravní policie a názorně jim ukázat, co je v chování účastníků silničního provozu správné a čeho by se naopak měli vyvarovat. Dílčím cílem bylo také preventivně zapůsobit na samotné řidiče.

Tato preventivní akce se koná již tradičně v rámci Olomouckého kraje každým rokem v tomto předvánočním období. Děti jsou totiž společně se seniory nejrizikovější účastníci v silničním provozu a při podobných akcích jsou dětem také předány informace, jak by se měly chovat v silničním provozu a na co by si měly dát pozor.

A jak si řidiči při kontrole vedli? Většinou byli překvapeni z průběhu kontroly a reakcí dětí. Většina kontrolovaných řidičů měla úsměv na tváři, protože při kontrole měla vše v pořádku. Čerta od dětí dostal pouze jeden z řidičů, a to kvůli špatnému technickému stavu vozidla.

por. Mgr. Ladislav Jílek

5. prosince 2023

