Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Mikuláš nebo čert?

OLOMOUCKÝ KRAJ - Děti v maskách asistovaly policistům při dopravních kontrolách

V pondělí 5. prosince 2022 v dopoledních hodinách proběhla dopravně preventivní akce s názvem „Mikuláš nebo čert“. Tuto akci si přichystali dopravní policisté společně s žáky ZŠ Bystrovany. V okrese Olomouc se jednalo o historicky první ročník této vydařené akce, kdy se však policisté nechali inspirovat svými kolegy ze Šumperska, kde se již jedná o tradici. Ani letošní ročník šumperští kolegové nevynechali, a proto se akce v olomouckém kraji odehrála na dvou místech, a to v již zmíněných Bystrovanech a v obci Hrabová na Šumpersku, kde se zapojily děti z místní základní školy. Pro tyto připravili perníčky studenti Odborného učiliště a Praktické školy v Mohelnici.

Děti v maskách Mikuláše, čerta, či anděla společně s dopravními policisty zastavovaly řidiče, a pomáhaly s dopravními kontrolami. Řidiči, kteří měli vše v pořádku, obdrželi od dětí vlastnoručně vyrobený drobný dárek či sladkost, a přestupci se museli spokojit s bramborou či uhlím. Takovýto hříšníci byli tři, které policisté během preventivní akce zkontrolovali, a následně museli řešit jejich protiprávní jednání.

Cílem této akce bylo seznámit děti s některými činnostmi práce dopravní policie, s nimiž přicházejí, jako účastníci silničního provozu, přímo nebo nepřímo do styku. Předat jim informace o tom, co je správně a co chybné v chování účastníků silničního provozu, a k jakým následkům by jejich chybná jednání mohla vést.

Pro kontrolované řidiče byla tato akce příjemným zpestřením a odlehčením druhého adventního týdne.

por. Bc. Marek Váňa

5. 12. 2022

vytisknout e-mailem