Migranti v kamionu

PARDUBICKÝ KRAJ - Včera po 8. hodině ráno jsme přijali oznámení, že z nákladového prostoru zaparkovaného kamionu ve Slatiňanech vyskákalo několik cizinců, kteří utekli směrem na Chrudim. V tu chvíli jsme mobilizovali veškeré hlídky a zahájili pátrací akci. Z bezpečnostního hlediska jsme kontaktovali i České dráhy, neboť byl registrován pohyb části z nich v kolejišti trati Slatiňany-Chrudim.

C záchyt migrantůizince jsme postupně vypátrali a zajistili blízko chrudimského obchodního centra, žádné doklady nepředložili, proto je kolegové eskortovali do budovy cizinecké policie, kde s nimi ještě dnes probíhají identifikační úkony. Čtyři z nich by měli být mladší 18 let, tři dospělí. Kromě toho se všichni museli podrobit i testu na koronavirus, výsledky budou k dispozici během dnešního dne.

Překvapený řidič kamionu cizí státní příslušnosti netuší, v jaké zemi se do nákladové plochy dostali. I jeho výslech proběhl za účasti tlumočníka. Dlouhou přestávku měl u rumunského Temešváru, dále v Maďarsku a na slovenských hranicích jen krátkou technickou. Plomba nákladového prostoru poškozena nebyla, až ve Slatiňanech zjistil, že pod plachtu se dostali po přestřižení lanka, které upevňuje její spodní část.

Prvotním šetřením se podařilo u cizinců zajistit fotokopie z azylového řízení jihoevropského unijního státu, což napomohlo k předběžné identifikaci. Cizinci na území naší republiky vstoupili nelegálně, dnes bude v případě dospělých rozhodováno o zajištění a eskortě do záchytného zařízení, odpovědnost za mladistvé si převezme Orgán sociálně právní ochrany dětí. Pokud se potvrdí informace, že jsou žadatelé o azyl, podá policie žádost na ministerstvo vnitra o zahájení dublinského řízení za účelem předání cizinců do země odpovědné za azylové řízení. Pokud se informace nepotvrdí a nebudou žadatelé o azyl, bude s nimi vedeno řízení o správním vyhoštění.

video naleznete v přiloženém souboru

15. ledna 2021



