Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Mezinárodní strojírenský veletrh

BRNO: Provoz kolem areálu budou usměrňovat dopravní policisté.

Zítra 10. října 2023 začíná na brněnském výstavišti Mezinárodní strojírenský veletrh, je to již 64. ročník. Policisté očekávají velký nápor návštěvníků, který především v ranní špičce komplikuje dopravu (dle zkušeností by návštěvnost měla vrcholit ve středu a ve čtvrtek). Brněnským řidičům doporučujeme (pokud mohou) vyhnout se v kritických dobách oblasti kolem výstaviště, kde je ještě doprava omezena z důvodu stavby. Provoz kolem areálu budou každý den usměrňovat dopravní policisté. Návštěvníky žádáme, aby respektovali pokyny policistů a dodržovali BESIP.

Pokud by nestačila kapacita parkovišť, jsou připravena i záložní parkoviště. Vjezd do areálu bude možný branou tři, osm a devět. Výjezd pak bude branami tři a devět. V areálu budou na bezpečnost a veřejný pořádek dohlížet policisté a kriminalisté. Prosíme návštěvníky, aby se drželi hesla "Auto není trezor!" a nenechávali ve svých vozidlech cenné věci.

nprap. Petra Hrůzová, 9.října 2023

Odkazy do noveho okna MSV-2023_parking_akt26-09-2023_page-0001 Detailní náhled

