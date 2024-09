Mezinárodní policejní spolupráce má svůj významný den

Druhý mezinárodní den policejní spolupráce se uskutečnil v pátek v prostorách Ministerstva zahraničí ČR v Černínském paláci v Praze.

Slavnostní den, který byl ustanoven vloni u příležitosti stého výročí založení Interpolu, jsme oslavili společným setkáním s kolegy z celní správy, justice a také styčnými důstojníky pro policejní spolupráci například z Německa, Gruzie, Izraele či USA.

Shrnutí činnosti uplynulého roku Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci (ŘMPS) lze přiblížit například počtem 19 vypátraných a vydaných osob z ČR pro zahraniční partnery mimo EU, 36 zločinci vypátranými mimo EU pro ČR.

V rámci Evropy jsou čísla výrazně vyšší, 748 osob bylo z ČR předáno do zemí EU a opačným směrem pak 490. Dále u nás bylo nalezeno 333 odcizených vozidel (včetně vodního skútru) a 208 vozidel v zahraničí. V posledních měsících se čeští policisté zapojili také do zajišťování bezpečnosti na EURO v Německu či na Olympijských hrách v Paříži. Dalším úspěchem byl nespočet odborných setkání a vzdělávacích aktivit a v neposlední řadě je dobré vyzdvihnout také číslo 4660 – to je počet vyšetřovaných případů, které v rámci boje proti drogám, podvodům či kyber kriminalitě, iniciovala Česká republika v rámci Europolu.

Součástí slavnostního setkání bylo také předání ocenění vybraným policistům a zástupcům dalších složek, které jsou intenzivně zapojeny do mezinárodní policejní spolupráce.

Zlatou medaili ŘMPS získal kpt. v.v. Marek Chrobok, který roky působil v rámci různých zahraničních operací, včetně mise OBSE na Ukrajině, kde byl i v začátku Ruské invaze a výrazně se zasloužil o distribuci humanitární pomoci na začátků války.

Bronzovou medaili ŘMPS obdržel jako ocenění dlouhodobé spolupráce na vysoké úrovni Andreas Weishaupt, styčný důstojník německé policie v Praze, který ke konci měsíce svůj mandát ukončí. Dalším oceněným byl například Peter Baldwin, styčný důstojník FBI v Praze, který se aktivně podílí na informační výměně v rámci boje proti trestné činnosti.

kpt. David Schön

7. září 2024

