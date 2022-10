Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Mezinárodní den seniorů

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policejní preventisté navštívili seniory u obchodních center.

Již tradičně připadá na 1. října Mezinárodní den seniorů a kdy jindy myslet na pomoc této ohrožené a velmi zranitelné skupině obyvatel než v tento den?

Během prvního říjnového týdne preventisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje vyrazili za seniory do několika obchodních center v Karlovarském kraji. Cílem bylo je varovat před možnými podvodníky a upozornit je na možná rizika s tím spojená, aby ubylo protiprávních jednání cílených na tuto věkovou skupinu obyvatel v Karlovarském kraji. Policejní preventisté se snažili předat seniorům co nejvíce důležitých a potřebných informací spojených např. s nakupováním v obchodních centrech, aby nedali šanci kapsářům a hlídali si své kabelky a tašky. Preventisté radili seniorům, aby např. nevpouštěli do svého domova žádnou cizí osobu, nepůjčovali nikomu své platební prostředky nebo, aby například nesdělovali nikomu své osobní údaje. Seznámili je také s aktuálním trendem podvodných sms zpráv, ve kterých se často pachatel vydává za banky, úřady, doručovací služby a další subjekty s cílem přinutit oběť k platbě nebo vyzrazení citlivých údajů či online bankovnictví. V souvislosti s tím seniorům poradili, jak tyto podvodné SMS zprávy rozeznat a nenaletět jim.

Senioři dostali od preventistů mimo preventivních brožur, ve kterých mohli najít několik dalších důležitých preventivních rad také drobné dárky, jako například reflexní nákupní tašky, reflexní pásky, pouzdra na léky, kapesní lupy nebo žetony do nákupních košíků a čisticí ubrousky na brýle.

por. Mgr. Soňa Podlahová

4. 10. 2022



vytisknout e-mailem